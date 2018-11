El Gobierno trabaja en una Estrategia Nacional contra la Soledad EFE Entre el 60 y 70 % de las personas que viven acompañadas se sienten solas, y el 20 % de las personas entre los 20 y los 40 años tienen peligro de aislamiento social EFE Madrid Miércoles, 28 noviembre 2018, 16:14

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está dando los primeros pasos para desarrollar una Estrategia Nacional contra la Soledad y, para ello, ha creado un foro integrado por organizaciones del tercer sector (ONG, voluntariado, etc), que se encargará de diseñarla y que se reunirá por primera vez en enero.

Carmen Orte, la directora general del Imserso, integrado en el Ministerio que encabeza, María Luisa Carcedo, ha dado estos detalles en la jornada «La soledad y el aislamiento no deseado en las personas mayores».

Con esta estrategia, según Orte, se pretende trabajar «con la vecindad, con las farmacias de zona, con los bancos y los comercios», que están próximos a los lugares de residencia. De lo que se trata es de hacer frente a la soledad no deseada que va en aumento y que no son los dos millones de personas mayores de 65 años que viven en una unidad convivencial solas. El que vivan así no quiere decir que vivan «en soledad».

«Tu puedes estar viviendo en una residencia rodeado de gente, pero en realidad estás más solo que la una porque a lo mejor no hay un proyecto para que te sientas de otra forma», ha explicado la directora, quien no obstante ha querido dejar claro que en España hay muchas residencias con proyectos para un envejecimiento activo.

Además, la estrategia se basará también en la tecnología avanzada porque, a su juicio, la teleasistencia es una buena solución para luchar frente a la soledad, ya que te permite estar conectado permanentemente con la persona y desde ella se pueden construir proyectos colectivos.

Al problema de la soledad no deseada se ha referido también el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) -organizadora de la jornada-, Ángel Quesada, quien ha lamentado que a veces no se pueda llegar a las personas que se sienten así. «Por mucho que hagamos siempre habrá cosas por hacer», ha insistido Quesada, quien se ha referido al caso de la mujer que este martes se suicidó cuando iba a ser desahuciada y que vivía sola. «Si hubiéramos conocido sus problemas... Deberíamos tratar de detectar los problemas que puede tener una persona, pero ésta tiene que intentar compartir los problemas», ha comentado.

Durante la jornada se han escuchado otros datos que deben hacernos reflexionar y que se argumentarán en futuros informes que se van a publicar en breve, tal y como ha señalado Javier Yanguas, director científico del Programa Mayores de la Fundación La Caixa.

Estos son dos porcentajes a tener en cuenta: Entre el 60 y 70 % de las personas que viven acompañadas se sienten solas, y el 20 % de las personas entre los 20 y los 40 años tienen peligro de aislamiento social.