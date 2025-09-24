El Gobierno evita ir al choque con Trump y deja en manos del Rey la respuesta a su incendiario discurso

El Gobierno evitó el martes una respuesta combativa contra el incendiario discurso de Donald Trump en la apertura del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU ... . Fuentes gubernamentales argumentan que no es el escenario, que a un foro de esta naturaleza se viene a escuchar distintas visiones, aunque remarcan, eso sí, que la posición de España es la de Antonio Guterres, el secretario general de la baqueteada organización internacional, nacida de la traumática experiencia de la Segunda Guerra mundial como instrumento de cooperación para ayudar a mantener la paz y resolver conflictos mediante el diálogo, y en las antípodas del presidente de los Estados Unidos. Este miércoles será el Rey quien la defienda desde el estrado.

El hecho de que sea el monarca y no Pedro Sánchez quien intervenga en esta ocasión ante el plenario tiene una especial relevancia. El Ejecutivo insiste en que la presencia en Nueva York de Felipe VI, que no intervenía desde 2016 ante la ONU, está relacionada precisamente con la efeméride que se celebra (80 años de Asamblea General y 75 del ingreso de España en la organización), pero no es solo eso. El momento es muy relevante porque el multilateralismo y el orden internacional basado en reglas están en riesgo. Pero además la situación critica de Gaza acapara todas las miradas. Que sea el jefe del Estado y no el del Ejecutivo quien fije posición resalta lo trascendental del momento.

Hasta dónde llegará el Rey en su intervención, a las 15:00 horas en España, tiene además su importancia en términos políticos. En un momento en el que el Ejecutivo recrimina a un PP titubeante que se resista a calificar de genocidio lo que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino, que Felipe VI llegue a utilizar ese término puede tener incidencia en el debate nacional. De momento, en su reciente visita a Egipto, tildó la situación de «brutal e inaceptable» y defendió «un Estado palestino viable». Del mismo modo, el lunes, en una recepción en la residencia del embajador de España ante la ONU, se refirió al futuro de la ONU. «Estamos en un momento crucial que no admite vacilaciones y que exige de todos una cooperación firme, solidaria, eficaz», avisó.

Los precedentes son suficientes, pues, para dar por sentado que la intervención del monarca será la cruz de la de Trump, que este martes, entre ataques a diestro y siniestro y puyas contra casi todos los presentes, cargó contra la mera existencia de la ONU, calificó de «regalo a Hamás» el reconocimiento del Estado palestino; tildó de «timo» el cambio climático o demonizó la inmigración con una advertencia a la Unión Europea contra su «política de fronteras abiertas» («Vuestros países se están yendo al carajo», les dijo) . Lo será en el fondo, pero también en las formas, como corresponde a su posición institucional. El Ejecutivo, de momento, prefiere que ese sea el tono.

Multilateralismo

Si esta batalla se librara solo en el ámbito nacional o fuera un debate parlamentario, Sánchez no habría titubeado en contraatacar sin miramiento, porque realmente Trump cargó contra todo lo que su Gobierno defiende. «Cada presidente, cada jefe de Estado y Gobierno tiene que aportar su visión y nosotros a lo que venimos es a defender la nuestra y apostar por este foro tan extraordinario que estamos viviendo aquí», justificó en los jardines de la sede de la ONU la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen. «Además -añadió- vemos que son muchas las voces que están alineadas con España, con la UE y con la defensa de este proyecto multilateral».

También el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se mostró comedido en una entrevista en la SER. «Trump es el presidente de Estados Unidos elegido democráticamente, puede expresar en nombre de los ciudadanos lo que quiera», dijo. Eso sí, también remarcó que la visión de España está «muy alejada» de la suya y que cree firmemente que la ONU «es hoy más indispensable que cuando se creó». «Para algunos la guerra es una forma más de hacer política exterior. Los grandes desafíos globales solo se pueden hacer desde la cooperación», defendió.

El jefe del Ejecutivo, sin embargo, evitó esta vez pronunciarse personalmente al respecto. Tendrá ocasión de hacerlo ya este miércoles, en una rueda de prensa, pero el mismo martes estaba previsto que realizara dos entrevistas, una en la cadena CNN con Christiane Amanpour, un referente del periodismo en materia internacional, y otra en Bloomberg y acabó suspendiéndolas sobre la marcha sin demasiada explicación, según fuentes de las cadenas. Oficialmente, la agenda se le complicó con motivo de las reuniones bilaterales programadas, con el presidente del Libano o el de Angola. Se esperaba también un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que finalmente, no obstante, tampoco tuvo lugar.