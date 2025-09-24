El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (izquierda), y el Rey Felipe VI, durante la sesión de apertura de la Asamblea General de la ONU. E. P.
Asamblea General de la ONU

El Gobierno evita ir al choque con Trump y deja en manos del Rey la respuesta a su incendiario discurso

Sánchez tenía previstas el martes dos entrevistas en medios estadounidenses en Nueva York, pero las acabó cancelando

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Nueva York. Enviada especial

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:13

El Gobierno evitó el martes una respuesta combativa contra el incendiario discurso de Donald Trump en la apertura del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU ... . Fuentes gubernamentales argumentan que no es el escenario, que a un foro de esta naturaleza se viene a escuchar distintas visiones, aunque remarcan, eso sí, que la posición de España es la de Antonio Guterres, el secretario general de la baqueteada organización internacional, nacida de la traumática experiencia de la Segunda Guerra mundial como instrumento de cooperación para ayudar a mantener la paz y resolver conflictos mediante el diálogo, y en las antípodas del presidente de los Estados Unidos. Este miércoles será el Rey quien la defienda desde el estrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  5. 5

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  6. 6

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  7. 7

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  8. 8

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  9. 9 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  10. 10

    Autransa cobrará 140.000 euros más al mes que Diavida por el servicio de ambulancias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno evita ir al choque con Trump y deja en manos del Rey la respuesta a su incendiario discurso

El Gobierno evita ir al choque con Trump y deja en manos del Rey la respuesta a su incendiario discurso