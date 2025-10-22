El discurso de Bildu en el Congreso contra «el fascismo» desata una bronca entre el Gobierno y el PP

Una intervención de la portavoz de Bildu en el Congreso sobre la supuesta «impunidad del fascismo» en España ha desatado una bronca de alto voltaje ... entre el Gobierno y el PP. «Estamos viendo organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado y un Gobierno se hace valer por lo que hace. Esperamos que actúen decididamente para acabar con esos aspectos de impunidad del fascismo porque nos estamos jugando los derechos de la ciudadanía», ha asegurado Mertxe Aipurua en la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja.

Como respuesta a Bildu, Pedro Sánchez ha adelantado que el Gobierno va a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) «antes de que termine noviembre» un catálogo de elementos y símbolos franquistas «para que sean quitados de las calles». «La memoria democrática puede ser plural, pero tiene que ser respetuosa con los principios de la Constitución española», ha afirmado el presidente.

Sin embargo, el PP no ha dejado pasar por alto el discurso de Aizpurua. «Señor Sánchez, jamás le perdonaremos que la mujer que señalaba desde su periódico a gente para que fuera asesinada haga estos comentarios en esta Cámara. ¡Qué asco!», ha afirmado la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz. Aizpurua, directora del diario de la izquierda abertzale Gara, fue condenada a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo

A Muñoz le ha contestado la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que le ha pedido que «respete la democracia». «Todos los diputados de esta Cámara representan a ciudadanos», ha aseverado Montero. Esta intervención, aplaudida por la bancada del PSOE, ha desatado las críticas del PP. Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo lamentan que «la bancada del PSOE haya aplaudido» a la vicepresidenta, «el mismo partido que hace semanas le negó a Javier Lambán un aplauso cuando se le reconoció con un premio». «Aplauden más a Bildu que a sus compañeros fallecidos, si esos compañeros no eran sanchistas», señalan los populares.

La gresca entre el Gobierno y el principal partido de la oposición ha continuado con las intervenciones de Félix Bolaños y Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada del PP ha calificado de «nauseabunda» la declaración de Aizpurua y ha pedido al ministro de Justicia que censure al régimen chavista de Venezuela. «Yo condeno las dictaduras de Franco y Videla. ¿Condena usted la de Maduro?», ha apelado Álvarez de Toledo a Bolaños, que ha evitado la condena explícita y ha respondido ironizando sobre si los populares van a llegar a La Moncloa: «No se haga ilusiones. Vox les va a engullir».