El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria, en el Congreso EP

El Gobierno verá menguada su precaria mayoría si el juez opta hoy por enviar a prisión a Ábalos

El Congreso prevé suspender como diputado al exministro, que pese a abandonar el grupo socialista, suele votar a su favor

Paula De las Heras
Miguel Ángel Alfonso

Paula De las Heras y Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:52

Comenta

La posibilidad de que el juez Leopoldo Puente decrete hoy prisión preventiva para José Luis Ábalos tras tomarle declaración por primera vez con pruebas ... de que pudo disponer de «ingresos irregulares y opacos» lleva días rondando en los ambientes judiciales y políticos y el Congreso ha hecho los deberes para saber cómo responder ante esa tesitura. Según fuentes de la Cámara, si la amenaza se cumpliera, el exministro y exdiputado socialista, hoy en el Grupo Mixto, quedaría suspendido como diputado, lo que implica que el Gobierno ya no podría contar con su voto, habitualmente favorable, en una legislatura de votaciones al límite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

