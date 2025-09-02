El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carles Puigdemont, president de la Generalitat EP

El Govern niega que Illa se reúna con Puigdemont por «instrucción» de Sánchez

El Ejecutivo catalán evita referirse al expresident como un «exiliado» y asegura que el encuentro es un paso hacia la normalización política de Cataluña

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:19

El Govern catalán ha negado este martes que la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont se celebre por «instrucción» de Pedro Sánchez, como ha ... afirmado Junts. La portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha reivindicado la autonomía del jefe del Ejecutivo catalán. Ha asegurado que no ha habido «instrucción», «injerencia» ni «sugerencia» por parte del presidente del Gobierno y que la decisión de reunirse con el líder de Junts ha sido «estrictamente» del presidente de la Generalitat y «solo de él» y que se trata de un «gesto» que ha tenido el dirigente socialista. El Govern ha enmarcado la cita en el ámbito de la ronda de encuentros que Illa tuvo con los expresidentes de la Generalitat, aunque aquellas citas tuvieron lugar hace ya más de un año.

