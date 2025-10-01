El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Illa, president de la Generalitat, tras su audiencia privada con el papa EP

Illa invita al Papa a la inauguración de la Sagrada Familia

León XIV y el presidente de la Generalitat hablan sobre Cataluña y Gaza

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:31

El papa León XIV ha recibido este miércoles en audiencia privada en el Vaticano al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El jefe del Ejecutivo ... catalán le ha invitado formalmente a asistir a la inauguración de la torre Jesucristo de la Sagrada Familia el próximo 10 de junio. Es casi la última fase que queda por construir del monumento de Antoni Gaudí. Illa no ha confirmado la presencia del Papa, como sí hizo en su día Benedicto XVI que consagró el templo como basílica, pero sí le ha trasladado, según el dirigente socialista, que tiene ganas de ir a Barcelona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  2. 2

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  3. 3

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  4. 4

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  5. 5

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas
  6. 6

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  7. 7

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  8. 8

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  9. 9

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  10. 10

    La Policía Local de Torrelavega recibe la Medalla de Oro de la ciudad con el plante de los agentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Illa invita al Papa a la inauguración de la Sagrada Familia

Illa invita al Papa a la inauguración de la Sagrada Familia