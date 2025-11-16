El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Judit Alexandra González, en un acto oficial en Sevilla este verano con el matrimonio Sánchez-Gómez Efe

Inédita sesión judicial esta tarde de domingo: Peinado interroga a la nueva alto cargo de Moncloa imputada

El juez del 'caso Begoña' también tomará declaración hoy a tres testigos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:37

Inédita sesión judicial la de este domingo por la tarde en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid. El instructor del 'caso Begoña Gómez', ... Juan Carlos Peinado, ha citado a las 17:30 horas de hoy a Judit Alexandra González Pedraz, la alto cargo de Moncloa a la que imputó por malversación el pasado 6 de noviembre por ser la superiora jerárquica de Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de Presidencia que trabajó supuestamente para la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense a pesar de cobrar un salario público. El instructor quiere comunicar González, que es la secretaría General de Presidencia, que está formalmente investigada en la causa del tribunal del jurado en la que ya están encartados, entre otros, Gómez, Álvarez y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, predecesor de Judit Alexandra González en su actual puesto.

