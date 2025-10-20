El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Santos Cerdán, a su llegada para comparecer ante la Comisión de Investigación en el Senado Jaime García

Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez

La magistrada afirma que el exdirigente socialista «habría faltado sustancialmente a la verdad» al explicar su relación con Koldo García

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:53

Comenta

La titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, Lidia Paloma Montaño, ha abierto una investigación penal por un supuesto delito de «falso testimonio» contra ... Santos Cerdán por supuestamente haber mentido el 30 de abril de 2024 durante su comparecencia en la llamada comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La instructora entiende que hay indicios suficientes de que Cerdán «habría faltado sustancialmente a la verdad», al explicar su relación con Koldo García, tal y como denunció el colectivo Hazte Oír, cuya querella ha sido admitida a trámite.

