El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koldo García en la comisión de investigación del Senado. EP

El juez cita a los peritos para aclarar si los audios de Koldo fueron manipulados

Convoca el 11 de diciembre en el Supremo a los especialistas de la Guardia Civil y a los dos autores del informe de Cerdán ante las «discrepancias» existentes

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:14

Comenta

La diligencia es «relevante» para la causa y no es para menos. El juez instructor del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán' en el Tribunal Supremo, Leopoldo ... Puente, no quiere esperar más tiempo y ha citado para el próximo jueves 11 de diciembre a los peritos de la Guardia Civil y de la defensa de Santos Cerdán. El magistrado quiere aclarar las «discrepancias» existentes entre ambos en sus informes sobre la autenticidad de los audios intervenidos a Koldo García en febrero de 2024. Unas grabaciones que se han convertido en el indicio más potente del procedimiento hasta la fecha y que, por ejemplo, supusieron el ingreso en prisión preventiva del exsecretario de Organización del PSOE en junio pasado. Una reclusión que concluyó a mediados de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  4. 4 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  5. 5

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  6. 6

    El mago parte por la mitad al Eibar
  7. 7

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  8. 8 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  9. 9 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  10. 10 Los autónomos se manifiestan en Santander: «Estamos asfixiados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El juez cita a los peritos para aclarar si los audios de Koldo fueron manipulados

El juez cita a los peritos para aclarar si los audios de Koldo fueron manipulados