El juez interroga a la 'fontanera' para aclarar si sus conspiraciones tenían el aval de Ferraz

Leire Díez, la 'fontanera de Ferraz', comparece por primera vez este lunes ante la justicia seis meses después de que el nombre de esta ... casi desconocida militante del PSOE saltara a la opinión pública tras conocerse que ella y que su fiel 'escudero', el empresario Javier Pérez Dolset (quien también declara este lunes) habían participado en varias reuniones con, abogados, guardias civiles, empresarios y fiscales para intentar dinamitar las investigaciones judiciales que salpican al Partido Socialista, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

Y no solo eso, también esta imputada conspirar para trata de hundir a, entre otros, a Antonio Balas Dávila, el teniente coronel de la Guardia Civil al frente del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) que dirige esos casos incómodos para al Ejecutivo.

El juez Arturo Zamarriego, por esas maniobras, acusa a Díez de «liderar» una «actuación delictiva, continuada y coordinada« con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol -el tercer investigado- para «recabar información comprometida o irregular»con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios», según expuso en un auto.

El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid -quien acusa a Díez de delitos de tráfico de influencias y cohecho- tiene, ante todo, un desafío fundamental en esta comparecencia si esta exmilitante socialista se aviene a declarar: tratar de averiguar hasta qué punto esta mujer tenía el aval de Ferraz en sus maniobras y conspiraciones para interferir en las investigaciones judicial y policiales con el fin de favorecer los intereses del PSOE, pero también para encontrar 'trapos sucios' de oponentes políticos, en particular del PP de la época de Mariano Rajoy. Básicamente, Zamarriego, según fuentes jurídicas, tiene el propósito de aclarar si esta ya exmilitante es o no una pieza fundamental de unas supuestas 'cloacas' del Ferraz

Es previsible que Leire Díez, como ha venido haciendo desde hace medio año, lo niegue todo e insista en su versión de que ella (licenciada en periodismo) se reunió con agentes, fiscales y abogados para obtener información para un libro sobre la guerra sucia policial contra oponentes políticas. Y que lo de prometer ayuda del Gobierno o la Fiscalía a aquellos que le ayudaran eran solo una suerte de señuelo para conseguir la colaboración de sus pretendidas fuentes de información.

La 'fontanera' se va a tener que emplear a fondo si quiere ser convincente. El fiscal Ignacio Stampa -con quien se reunió el 7 de mayo para prometerle rehabilitarle en Anticorrupción a cambio de información del caso Villarejo contra el PP- le grabó en ese encuentro y en otra conversación telefónica.

Comprometedores

Y esos audios son muy explícitos y, de ser ciertas las afirmaciones de la imputada y de Dolset, son documentos muy comprometedores para el Partido Socialista: «Yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto»; «Soy la mano derecha de Santos Cerdán. Una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado»; «Tu estancia aquí la van a saber los jefes de Álvaro. El ministro (Félix Bolaños) y el presidente… todos»;«Hay una instrucción del presidente: con esta mierda hay que acabar»…

O el ya famoso «límpiese» que Díez soltó en referencia –según la propia conversación- a una supuesta orden que Pedro Sánchez habría dado en primavera de 2024, tras conocerse la imputación de Begoña Gómez, para quitar de en medio a jueces, fiscales y agentes involucrados en los casos más mediáticos contra el Ejecutivo, el Partido Socialista y la propia familia del presidente