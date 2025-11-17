El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Leire Díez, durante una rueda de prensa tras conocerse el escándalo. EFE

El juez interroga a la 'fontanera' para aclarar si sus conspiraciones tenían el aval de Ferraz

Leire Díez, que decía ser enviada de Cerdán para cumplir la orden de Sánchez de «limpiar», comparece por primera vez ante la justicia

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:04

Leire Díez, la 'fontanera de Ferraz', comparece por primera vez este lunes ante la justicia seis meses después de que el nombre de esta ... casi desconocida militante del PSOE saltara a la opinión pública tras conocerse que ella y que su fiel 'escudero', el empresario Javier Pérez Dolset (quien también declara este lunes) habían participado en varias reuniones con, abogados, guardias civiles, empresarios y fiscales para intentar dinamitar las investigaciones judiciales que salpican al Partido Socialista, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

