El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada al Campus de Acciona, sede principal de la multinacional. EFE

El juez interroga hoy a dos exjefes de Acciona señalados por la UCO en el 'caso Koldo'

Pelegrini y Olarte tendrán que aclarar si el 2% de los contratos con Servinabar adjudicados por Transportes, unos 6,7 millones, fueron a pagar mordidas a Santos Cerdán y Koldo García

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:44

Comenta

La línea de investigación abierta por el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo sobre Acciona Construcción entra este miércoles en ebullición. El juez ... Leopoldo Puente toma declaración a un exdirectivo de la filial y a un subordinado suyo por su vinculación con las obras públicas que la constructora logró en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar. La mercantil navarra que los investigadores sitúan en el epicentro de la presunta trama de amaños en esas licitaciones a cambio de comisiones ilegales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  3. 3

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  4. 4 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  5. 5

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  6. 6 Un alcance entre cuatro vehículos provoca retenciones en la S-10 a primera hora de la mañana
  7. 7

    Las entidades sociales, sobre el retraso de las subvenciones: «La situación era muy tensa»
  8. 8

    Cantabria rebaja las restricciones por la dermatosis y recupera el tránsito de ganado
  9. 9 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  10. 10

    Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El juez interroga hoy a dos exjefes de Acciona señalados por la UCO en el 'caso Koldo'

El juez interroga hoy a dos exjefes de Acciona señalados por la UCO en el &#039;caso Koldo&#039;