Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a tender este miércoles la mano a Junts, dos semanas después de la ruptura anunciada por Carles ... Puigdemont en Perpiñán. El líder del PSOE ha apelado al espíritu del acuerdo y ha reclamado a los junteros que hagan política en mayúsculas. Al mismo tiempo, Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso, ha acusado a los postconvergentes de bloquear la legislatura.

En su réplica, la portavoz nacionalista, Míriam Nogueras, ha tratado de quitarse de encima toda responsabilidad sobre la paralización de la legislatura y ha acusado directamente al presidente del Gobierno de bloquear su mandato por no cumplir los acuerdos. Nogueras ha reprochado al líder socialistas que solo le interesa el poder y no tiene palabra. Ante las llamadas a reconducir el diálogo, Nogueras ha sido explícita: «Suba el volumen del pinganillo» para escucharlo mejor, le ha espetado. «Nuestra relación se ha acabado», le ha repetido dos veces.

La dirigente soberanista ha llamado «cínico», «mentiroso», «hipócrita» e «irresponsable» al presidente del Gobierno, le ha acusado de no tener palabra, de no cumplir, de vivir en una realidad paralela y de alinearse con quien le convenga para mantenerse en el poder. «Usted perdió las elecciones y fue investido gracias a Junts», ha asegurado Nogueras. «Quien ha evitado un Gobierno de PP y Vox es Junts. No ha aprovechado esta oportunidad», le ha criticado. «Sus incumplimientos dejan la legislatura bloqueada», ha señalado. «Si incumplen, nuestra obligación es ahogarles», ha reiterado,

Junts ha roto con el Gobierno, pero ha evitado una vez más pedir elecciones o una moción de censura. Además, ha afirmado que a pesar del divorcio la «deuda» sigue vigente y ha reclamado al Ejecutivo que cumpla los compromisos acordados para la investidura. Sánchez asegura que, de lo que dependía el Gobierno, ha cumplido los acuerdos suscritos con Junts. Nogueras, en cambio, le ha citado una larga lista de incumplimientos, todos ellos al alcance del Ejecutivo: ley de multirreincidencia, ocupaciones, ELA, ejecuciones presupuestarias del Estado en Cataluña desde el ejercicio de 2018, publicación de las balanzas fiscales, representación de Cataluña en la OIT o la Unesco o desclasificación de todos los documentos del 17-A. «Cumplir es hacer política en mayúsculas», le ha replicado. «No ha cumplido, miente y tiene el valor de decir que ha cumplido», ha rematado.

Junts y ERC, mientras, han mantenido un duro duelo dialéctico en el debate en el Congreso. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha exigido «disculpas públicas» a Junts por afirmar que su apoyo a Sánchez es gratuito. Rufián insiste en que Junts acabará haciendo presidente a Alberto Núñez Feijóo. Hemos pasado, ha dicho el dirigente de Esquerra del «Puigdemont a prisión, a Puigdemont quizá vota la moción». Nogueras ha acusado a Rufián de ser el portavoz del PSOE.