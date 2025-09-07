El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Efe

Junts desmiente a Yolanda Díaz y mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

El secretario general de la formación, Jordi Turull, desdice también al PP y está convencido de que Puigdemont regresará tras ganar en Europa la batalla a la cúpula judicial española

Cristian Reino

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:51

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha negado este domingo que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el líder postconvergente, Carles Puigdemont, estén ... negociando el apoyo a la reforma legal para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Díaz aseguró ayer que está negociando directamente con Puigdemont la posición la los junteros. Turull ha desmentido a la ministra de Trabajo desde Sant Esteve de Palautordera (Barcelona). «No me consta que estén negociando», ha asegurado. El dirigente nacionalista ha señalado que quienes pilotan las conversaciones con el Gobierno y con Sumar son él mismo y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

