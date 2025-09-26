El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Junts fija el 21 de diciembre como fecha límite para romper con Sánchez

Turull: «Con el dinero de los catalanes, los andaluces pueden desgravarse el gimnasio y el animal de compañía»

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:01

Junts per Catalunya mantiene la amenaza de ruptura con el Gobierno y con los socialistas. El secretario general postconvergente, Jordi Turull, ha reiterado este viernes ... que la formación nacionalista adoptará en las próximas semanas una decisión sobre su relación con Pedro Sánchez. Ya hace un año que Junts considera que los socialistas están en prórroga y anuncia que en otoño pasarán cosas. Esta provisionalidad tiene fecha limite: 21 de diciembre. Turull ha asegurado este viernes en RTVE que para ese día, Junts ya habrá decidido si da por acabada su relación con Sánchez. Los junteros podrían, por tanto, no esperar si quiera al regreso de Puigdemont para tomar una decisión. El secretario general habla de dar por concluido el acuerdo de Bruselas, por el que Junts apoyó la investidura de Sánchez. El pacto constituyó la mesa de Suiza, para negociar los «déficits y limitaciones del autogobierno» y el «reconocimiento nacional de Cataluña». «La estabilidad de la legislatura», decía el documento, quedará «sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  2. 2

    Tarde trágica en las carreteras cántabras con dos motoristas fallecidos en La Hermida y el puerto de Alisas
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4

    Igual da marcha atrás y elimina el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas
  5. 5 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  6. 6

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  7. 7

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  8. 8

    Los trabajadores avisan de que ya son nueve los positivos por sarna en el CAD de Laredo
  9. 9

    Herida una mujer de 27 años tras ser golpeada por un tren en el paso a nivel de Mar, en Polanco
  10. 10

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Junts fija el 21 de diciembre como fecha límite para romper con Sánchez

Junts fija el 21 de diciembre como fecha límite para romper con Sánchez