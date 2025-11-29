El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Junts replica a Feijóo que lo que tiene que hacer es «pedir perdón» a los empresarios

Turull aleja el apoyo de los de Puigdemont a una moción contra Sánchez

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

Junts ha replicado este sábado con contundencia al líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que el viernes en Barcelona pidió la ayuda de los empresarios catalanes ... para intentar convencer a Puigdemont para apoyar una moción de censura contra Sánchez. En el consejo nacional del partido, el secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, ha espetado al líder del PP que lo que tiene que hacer no es pedir ayuda al mundo económico catalán para echar al Gobierno, sino «pedir perdón» a los empresarios por el «maltrato sistémico» a Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fin a la mayor trama de corrupción de la historia de Cantabria
  2. 2

    Las vejaciones de las trabajadoras en la residencia Alborada de Torrelavega se quedan en multas de entre 180 y 900 euros
  3. 3

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  4. 4 El gerente de la residencia de Reinosa: «Buscamos personal, preparado y con vocación, desesperadamente»
  5. 5

    Cantabria pone en marcha la primera tarjeta única para todo el transporte público
  6. 6

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  7. 7

    Tres detenidos por la agresión con machetes y cuchillos de la semana pasada en El Zapatón de Torrelavega
  8. 8

    Un equipo infantil del Velarde manda a través de las redes «a fregar» a su rival femenino
  9. 9

    Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro
  10. 10

    La Navidad llega a Cantabria con los primeros encendidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Junts replica a Feijóo que lo que tiene que hacer es «pedir perdón» a los empresarios

Junts replica a Feijóo que lo que tiene que hacer es «pedir perdón» a los empresarios