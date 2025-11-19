El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts tumbará los Presupuestos y el techo de gasto del Gobierno

Nogueras a Sánchez: «¿Se cree que con cuatro migajas tenemos suficiente»?

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

Junts per Catalunya ha vuelto a cerrar este miércoles la puerta a aprobar el techo de gasto del Gobierno y los Presupuestos Generales del Estado ... . Hace ya más de tres semanas que los de Puigdemont decidieron romper con los socialistas y bloquear todas sus iniciativas parlamentarias. En el Ejecutivo y en el PSOE, en cualquier caso, no se dan por vencidos y de hecho el Gobierno se propone presentar los Presupuestos en las próximas semanas. Ayer aprobó la senda fiscal y el techo de gasto. En la sesión de control al presidente del Gobierno, la portavoz juntera, Míriam Nogueras, ha reafirmado ante Pedro Sánchez la negativa de los postconvergentes a validar las cuentas del Estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un trabajador en un accidente laboral en el polígono de Barros
  2. 2

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  3. 3

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  4. 4

    Madrid-Santander en 34 minutos
  5. 5

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  6. 6

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  7. 7

    Las vacas vuelven al Ferial
  8. 8

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Junts tumbará los Presupuestos y el techo de gasto del Gobierno

Junts tumbará los Presupuestos y el techo de gasto del Gobierno