El exasesor Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo este jueves EP

Koldo García, con él empezó la pesadilla del Gobierno y el PSOE

La detención del 'hombre para todo' del exministro Ábalos en febrero de 2024 detonó la presunta trama de corrupción crecida al calor del sanchismo

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:52

Todo empezó -al menos lo políticamente más relevante- en la carrera hacia las primarias del PSOE de 2014 que Pedro Sánchez ganó a Eduardo Madina ... aupado sobre la crucial federación andaluza que comandaba entonces Susana Díaz con mano de hierro y holgadas ambiciones. En aquellos días que escribirían la entrada en la hemeroteca del país del hoy presidente, apenas un diputado raso en el Congreso cuando echa a andar esta crónica, alguien llamó poderosamente la atención de las bases socialistas en Navarra que seguían el proceso de elección del futuro secretario general. Ese alguien era «el portero del puticlub de toda la vida» de Pamplona, un ecosistema lo suficientemente recogido como para que determinadas cosas no pasen desapercibidas. Ese alguien estaba haciendo de ocasional «chófer de Pedro» en su campaña interna en la comunidad foral y el País Vasco. Ese alguien era Koldo García Izaguirre. El 'hombre sombra' -conductor, escolta, acompañante, asesor, consejero en entidades públicas como Renfe o Puertos- del exministro José Luis Ábalos convertido en nube tóxica para el Gobierno y el PSOE desde su detención el 21 de febrero de 2024.

