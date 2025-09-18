Lázaro, el general español que asume hoy el Eurocuerpo con la misión de Ucrania en mente

En febrero de 2022 una llamada de teléfono cambió definitivamente el destino del teniente general español Adolfo Lázaro. «Buenos días mi general, tenemos un encargo ... que ofrecerle...». Sus días como máximo responsable de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X de Cerro Muriano, en Córdoba, habían llegado a su final. Tras un exigente proceso de selección, el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU le había designado jefe de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, bautizada como UNIFIL. Una misión con más de 10.500 cascos azules de 49 países cuyo cometido es el cese de hostilidades con Israel en una de las regiones con mayor violencia del mundo: Oriente Próximo. De primera magnitud ahora por la comisión de un «genocidio» en Gaza, según una investigación de Naciones Unidas.

Lázaro, entonces general de división del Ejército de Tierra, empacó sus bártulos y puso rumbo a Beirut en medio de una creciente inestabilidad fronteriza. El reto era mayúsculo. No solo por los objetivos de la operación de pacificación, en el momento más crítico desde su comienzo en 2006, o el hecho de mandar sobre esta amplia tropa internacional, sino por la consideración diplomática que para España supuso su designación.

Nacido en Sidi-Ifni, Marruecos, en 1962 -cuando la ciudad aún era una importante colonia militar española-, este hijo de legionario y nieto de militar puso fin el pasado 24 de junio a su etapa al frente de UNIFIL. Lo hizo en un momento recrudecimiento del conflicto entre el Ejército de Israel y la milicia chií Hezbolá. «Entrego el mando con la sensación de haber cumplido con mi deber y con una gran confianza en el futuro de esta misión. Los esfuerzos se centran en contener la escalada, reforzar la estabilidad y crear las condiciones para una solución política duradera», concluyó.

Sin solución de continuidad, poco después fue confirmado para afrontar su nuevo reto, igual de mayúsculo: asumir el mando español durante los dos próximos años del Eurocuerpo. Se trata de la Fuerza de Reacción Rápida terrestre a disposición de la UE y la OTAN, plenamente operativa desde mayo y capaz de desplegar hasta 5.000 soldados en pocos días y en cualquier lugar del mundo donde estalle un conflicto que requiera la intervención de los europeos y aliados. Todo ello con un ojo puesto en el posible despliegue militar en Ucrania si hay un alto el fuego aceptado por las partes enfrentadas, como ya se barrunta en círculos diplomáticos.

Respaldado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por la cúpula del Estado Mayor, Lázaro recibe este jueves de manos de Polonia la jefatura del Eurocuerpo en Estrasburgo (Francia), donde se encuentra el cuartel general y efectivos de seis países: Francia, Alemania, España, Bélgica, Polonia y Luxemburgo.

«La mejor representación»

El teniente general ingresó en las Fuerzas Armadas en julio de 1981, con 19 años, y, con 24, en 1986, obtuvo el grado de teniente en la Academia General Militar y fue destinado al Tercio don Juan de Austria 3º de la Legión, en las islas Canarias. Ocho años más tarde, en 1998, ascendió a comandante y obtuvo un puesto en el cuartel general de la ya extinta Fuerza Operativa Rápida Europea (Eurofor), donde pasó otros ocho años hasta ascender a teniente coronel en 2006. En 2009 fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la Brigada de Infantería Mecanizada 'Guzmán el Bueno' X, en Cerro Muriano. Fue en esa etapa, en 2017, cuando el ministerio de Defensa lo propuso para ascender a general de brigada, coincidiendo con su paso por el cuartel general de alta disponibilidad de Bétera (Valencia), a disposición de la Alianza Atlántica. Además de sus tres despliegues en el país árabe, el general participó otras tres veces en la operación de mantenimiento de la paz en Bosnia bajo mando de Naciones Unidas, OTAN y UE.

Durante toda su trayectoria profesional no ha parado de viajar a enclaves conflictivos. Ha participado en la misión de Bosnia y Herzegovina (1993), donde formó parte de la primera fuerza de mantenimiento de la paz durante las guerras de Yugoslavia. También estuvo en una de las misiones Spabri, igualmente en Bosnia, en 1996; en la Eurofor Sarajevo en el 2006; en Libre Hidalgo, en el Líbano, en 2011, 2013 y 2016; y en 2017, la Brigada X que él dirigía ayudó al ejército de Irak a combatir el terrorismo yihadista del Estado Islámico sobre el terreno. Lázaro, por tanto, conocía bien Oriente Medio.

Cuatro cruces al Mérito Militar y la encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Lázaro es políglota que habla español, inglés, francés e italiano y en el acto de entrega de la última condecoración al regreso de Líbano, la ministra destacó de él que es «la mejor representación de lo que es un soldado español, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí mismo», al tiempo que le elogió por enfrentarse «a circunstancias muy complicadas» y dejando «el pabellón español muy alto». Próximo reto, dirigir el Eurocuerpo y planificar el previsible despliegue en Ucrania.