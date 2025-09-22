El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana EP

La líder de Aliança Catalana: «A priori, no buscamos una confrontación armada» contra España

Orriols aboga por la expulsión inmediata de migrantes y por dotar de un ejército a Cataluña, si alcanza la independencia, para defenderse de una «invasión» de España

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:39

Sílvia Orriols es la dirigente más en boga en la política catalana. Es diputada en el Parlamento catalán y alcaldesa de Ripoll (Girona). Todas las ... encuestas publicadas hasta la fecha, incluidas las de la Generalitat, coinciden en que Aliança Catalana, formación independentista e islamófoba, va muy al alza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  3. 3

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  4. 4 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  6. 6

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  7. 7

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  8. 8

    Ryanair recibe 60 millones del Gobierno en sus 21 años en el Seve Ballesteros
  9. 9

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  10. 10 El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La líder de Aliança Catalana: «A priori, no buscamos una confrontación armada» contra España

La líder de Aliança Catalana: «A priori, no buscamos una confrontación armada» contra España