García Ortiz, en un momento del juicio. AFP

La mayoría de asociaciones de fiscales ve satisfechas sus demandas

Solo la Unión Progresistas de Fiscales, a la que pertenece García Ortiz, defendía la inocencia del ahora condenado

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:52

El juicio y la condena de dos años de inhabilitación para Álvaro García Ortiz tiene una especial trascendencia dentro de la Fiscalía, que por ... lo pronto casi con toda seguridad verá como en breve cambia de responsable. Todas las asociaciones se habían posicionado de antemano a favor de la dimisión de máximo superior nada más confirmarse que se convertía en investigado por la filtración de datos confidenciales de Alberto Gónzález, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Solo la Unión Progresista de Fiscales, a la que está adscrito García Ortiz, respaldó al ahora condenado al considerar que estaba siendo sometido a «una persecución sin precedentes en democracia».

