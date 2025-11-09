El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. EP

Mazón vuelve a encadenar a Feijóo a Vox

Tras el pacto en 2023, que fue letal para sus aspiraciones, el líder del PP depende de Abascal para no perder la Generalitat valenciana y lastrar de nuevo el camino hacia la Moncloa

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:14

Ni para marcharse Carlos Mazón se lo ha puesto sencillo a Alberto Núñez Feijóo. La dimisión en diferido del político alicantino, que seguirá en ... funciones hasta que llegue su relevo al frente de la Generalitat Valenciana, ha situado al líder nacional del PP en un escenario complejo al encadenarlo nuevamente a Vox en plena precampaña electoral en Extremadura, donde María Guardiola convocó las elecciones denunciando una «pinza» del PSOE y el partido de Santiago Abascal antes incluso de que se tramitaran los presupuestos autonómicos.

