El Nobel a María Corina Machado empodera a la resistencia antichavista en España

La concesión del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha supuesto un espaldarazo a la oposición antichavista en España, especialmente en ... un momento en el que Venezuela llevaba meses relegada a un segundo plano en los mentideros políticos españoles, más centrados en Gaza o Ucrania. Además de volver a poner sobre la mesa a nivel mundial el supuesto fradude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, rodeadas de dudas por la falta de pruebas que certifiquen la victoria que se autoatribuye Nicolás Maduro, el galardón empoderó a PP y Vox en sus acusaciones al Gobierno de «blanquear» al régimen bolivariano.

Sin entrar en este rifirrafe, y desde su exilio en Madrid, el rival de Nicolás Maduro en aquellos comicios, Edmundo González Urrutia, fue una de las primeras voces en celebrar el premio a su compatriota, a la que sustituyó como cabeza de lista electoral después de que esta fura inhabilitada por una treta jurídica del chavismo. «¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena, Venezuela será libre!«, escribió en redes sociales.

Similares mensajes llegaron desde el PP, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo, mostró su «alegría» por la noticia. «¡Qué gran noticia para Venezuela y para todos los que mantienen viva una titánica lucha por la democracia! Siempre a tu lado, María Corina», publicó.

En un manifiesto publicado a principios de agosto, cuando se cumplió el primer aniversario de las presidenciales venezolanas, Génova carg´ contra el Gobierno por mantener una posición pública, afirmaron, de «calculada e inmoral ambigüedad». El PP denunció en un manifisto que el régimen de Maduro consumó un «golpe» al ignorar los resultados de los comicios de julio de 2024 y subraya que González Urrutia es el «legítimo presidente de Venezuela», en tanto que ha incidido que la oposición liderada por María Corina Machado logró «demostrar con actas en mano la victoria aplastante de la alternativa democrática frente a la dictadura» y pese a «todas las trampas del

Crisis diplomática

Pero lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez nunca ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela y mantiene abierta una crisis diplomática con el país caribeño. De hecho, en septiembre de 2024, meses después de los comicios bajo sospecha, Caracas llamó a consula a su embajadora en Madrid después de unas declaraciones en las que la minsitra de Defensa, Margarita Robles, calificó de «dictadura» al Ejecutivo de Maduro.

Moncloa había intentado evitar el choque desde que González Urrutia pidiera asilo en España. El Gobierno reconoció que quería mantener abiertas todas las vías diplomáticas para mediar con Venezuela, especialmente por los intereses de las empresas y los nacionales residentes allí, e insistió en que su postura es la misma que tiene la Unión Europea: no reconocer a un vencedor hasta que se publiquen íntegramente las actas electorales. Algo que, a día de hoy, sigue sin producirse.

Pero el hecho más grave ocurrido durante todo este episodio de tensión fue la detención de José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, ambos originarios del País Vasco. Fueron arrestados cerca de la frontera con Colombia por estar vinculados presuntamente por un complot orquestado por la oposición para asesinar a Maduro y otros dirigentes chavistas. Según Caracas, los dos pertenecerían al CNI, extremo que ha negado en todo momento el Gobierno, asegurando que no trabajan para ningún organismo del Estado. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Alabres, ha insistido en varias ocasiones que ambos «están bien» y reciben asistencia consular constante, pero se desconoce su situación jurídica.

Este viernes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, recordó que España «trabajó itensamente» para que María Corina Machado fuera liberada cuando estuvo en prisión. «España es un país comprometido con los derechos humanos», se limitó a señalar en una cuestión que sigue siendo espinosa.

De hecho, en Podemos, censuraron la decisión del Comité Noruego del Nobel acusando de «golpista» a la líder opositora. «La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total», abundó el exvicepresidente segundo Pablo Iglesias.