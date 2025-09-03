El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alberto González Amador

Alberto González Amador EFE

El novio de Ayuso trata 'in extremis' de esquivar el banquillo con otro informe negando el doble fraude

González Amador alega que se han ignorado facturas de servicios realizados en México y Costa de Marfil que desmontarían las acusaciones

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:52

El novio de Isabel Díaz Ayuso se niega a tirar la toalla y sigue intentando evitar 'in extremis' sentarse en el banquillo. El empresario Alberto ... González Amador ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto dictado el pasado 28 de mayo por la ya exjueza Inmaculada Iglesias -cuyo juzgado ha asumido el juez Antonio Viejo- en el que la exmagistrada se reafirmó en los «claros indicios» para juzgarle por dos delitos de fraude fiscal por valor de 350.951 euros, además de por otro ilícito de falsedad documental.

