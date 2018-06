La nueva fiscal general: «No podemos hablar de presos políticos» María José Segarra posa tras una entrevista. / Vanessa Gómez María José Segarra mantendrá la línea acusatoria contra el 'procés' porque «sin ley no hay democracia» MATEO BALÍN Madrid Miércoles, 27 junio 2018, 17:45

María José Segarra ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso para defender su idoneidad como nueva fiscal general del Estado. La fiscal propuesta por el Gobierno socialista para sustituir en el cargo al magistrado Julián Sánchez Melgar ha presentado sus líneas de actuación para esta nueva etapa.

La fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla no ha rebajado un ápice el compromiso del Ministerio Público para mantener la estrategia acusatoria en la causa del 'procés' y ha anunciado su propuesta para derogar la ley que regula los plazos en la instrucción penal.

Segarra ha destacado, además, su compromiso con la plena autonomía de su departamento, «un principio irrenunciable del que jamás voy a abdicar porque al fiscal general no se le pueden dar órdenes de ningún tipo».

Segarra ha intervenido durante media hora antes de que los diputados de los distintos partidos formulasen sus apreciaciones. Y, como no, ha mencionado el tema catalán. «Garantizo mi compromiso con el Estado de Derecho y la legalidad constitucionalmente establecida. No podemos hablar de presos políticos, nadie es perseguido por sus ideas en la España del siglo XXI sino por sus actos. La ley nos vincula a todos, sin ley no hay democracia. Apoyo a los fiscales catalanes», ha señalado Segarra, fiscal de carrera durante casi 31 años.

La diputada de PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha reprochado a la próxima fiscal general su mención al «desafío independentista» y su comparación durante su intervención a la lucha contra el terrorismo. Mientras que su compañera de ERC, Carolina Telechea , le ha pedido la libertad de los «presos políticos» y que se aleje de las tesis de sus antecesores.