Santos Cerdán, este miércoles a su salida de prisión. Efe

Ofensiva del PP en el Senado contra Cerdán

Los populares llamarán en diciembre a la comisión del 'caso Koldo' al ex secretario de Organización del PSOE y a su número dos Juanfran Serrano | No descartan citar a su círculo familiar

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:54

El PP considera a Santos Cerdán una pieza clave en la trama de corrupción que atraviesa la columna vertebral del Gobierno e intentará cercar en ... el Senado al que fuera uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez. Los populares echan mano de su mayoría en la Cámara alta para lanzar una ofensiva contra el ex secretario de Organización del PSOE tras su puesta ayer en libertad provisional y su círculo de máxima confianza. Cerdán deberá comparecer en diciembre en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. «Es una oportunidad para que pida perdón, anuncie que devuelva lo robado y detalle qué instrucciones recibía del 'número 1', Pedro Sánchez», aseguró este jueves la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

