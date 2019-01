El juez deja en libertad al padre que dio una brutal paliza a su bebé La madre declara que su hijo, de dos meses, «no paraba de llorar» y «estresó» a su pareja, que lo agredió hasta dejarlo en estado crítico CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 12 enero 2019, 21:23

Aunque el bebé de dos meses sigue ingresado en estado crítico en el Hospital Valle de Hebrón de Barcelona, su padre, que fue detenido el jueves por haberle propinado una brutal paliza, quedó ayer en libertad provisional, tras prestar declaración ante el juzgado de guardia de Arenys de Mar (Barcelona). El juez ha abierto una causa penal por el delito de lesiones y maltrato en el ámbito familiar.

El presunto agresor, de 21 años, confesó el maltrato a su hijo en su declaración del jueves ante los Mossos d'Esquadra. Tiene prohibido acercarse a al criatura a menos de 500 metros, según el auto del juez, y debe comparecer semanalmente en el juzgado. También se le ha retirado el pasaporte y tiene prohibida la salida del país.

La madre, de 18 años, también pasó a disposición del juez, pero de momento solo ha declarado como testigo. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia retiró el viernes pasado la tutela a los progenitores.

El bebé había ingresado en el hospital con una hemorragia cerebral con un desprendimiento del lado frontal de la cabeza, un brazo roto y cinco costillas fracturadas, además de indicios de maltratos anteriores. En este sentido, la Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente pues la criatura había sido asistido en otros centros sanitarios previamente, sin que los médicos advirtieran que el caso podía ser de malos tratos.

Los padres negaron en un primer momento cualquier responsabilidad y adujeron que el bebé se había dado unos golpes de manera fortuita. La madre dijo ayer en Antena 3 que el padre, de origen uruguayo, pegó al bebé porque «se estresó», pues la criatura «no dejaba de llorar», aunque reconoció que ella no estaba presente. En un primer momento, sostuvo, no pensó que el bebé estuviera tan mal: «Fuimos a cuatro hospitales y todos los médicos nos dijeron que tenía el cólico del lactante». Incluso, el pediatra les aseguró el día 3 de enero que el bebé estaba «genial», según la versión de la madre.

Ese día, tras llegar a casa, el bebé empeoró y lo llevaron a Urgencias. Después de practicarle un TAC, los médicos le ingresaron en el hospital Valle de Hebrón. Hace un semana, le indujeron el coma. «Yo no sabía nada, nunca me di cuenta», aseguró ayer la madre. «El papá no sabía que le haría tanto daño», señaló. «Nunca me ha pegado, ni me ha maltratado ni ha sido agresivo conmigo», se justificó.