El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Antonino Delgado e Irene Montero este domingo en la manifestación en Sevilla. EFE

Podemos descarta concurrir con Sumar en las elecciones andaluzas

La militancia del partido morado elige al parlamentario y guardia civil en excedencia Juan Antonio Delgado como cabeza de lista para las autonómicas

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:17

Comenta

No habrá papeleta conjunta Podemos-Sumar en Andalucía. Así lo han confirmado en el partido morado de manera tajante este lunes, ahondando la brecha que ... les separa de la organización de Yolanda Díaz y anticipando un escenario de división entre las izquierdas en el próximo ciclo electoral. La candidatura a la Junta de los de Ione Belarra estará encabezada por el parlamentario y guardia civil en excedencia Juan Antonio Delgado, recién rartificado como cabeza de lista a la cita electoral por la militancia de la organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  4. 4 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  5. 5

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  6. 6

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  7. 7

    El mago parte por la mitad al Eibar
  8. 8

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    Multitudinaria despedida a Alejandro Fernández en Villanueva de la Peña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Podemos descarta concurrir con Sumar en las elecciones andaluzas

Podemos descarta concurrir con Sumar en las elecciones andaluzas