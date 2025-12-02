La Policía registra Biomar, un gigante de hidrocarburos con un pleito millonario contra el Gobierno Los agentes de la UDEF están en las instalaciones de la empresa matriz en Madrid y han detenido a seis personas por orden de un juzgado de la Audiencia Nacional

Agentes de la UDEF de la Policía Nacional durante un registro bajo autorización judicial.

Un juzgado de la Audiencia Nacional ha autorizado este martes la detención de seis personas y el registro de la sede de una empresa de ... hidrocarburos en el marco de una nueva causa abierta por un presunto fraude fiscal millonario. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), policía judicial en este procedimiento, han allanado las oficinas de la empresa matriz en Madrid de Biomar Oil, una sociedad que se encuentra en concurso de acreedores desde julio de 2024 y que está intervenido por un juzgado de lo mercantil de Barcelona desde entonces.

La causa abierta por el magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, está bajo secreto aunque fuentes judiciales enmarcan los delitos investigados en la presunta organización criminal y falsedad documental, al menos. Biomar Oil fue una de las empresas a quien el Gobierno suspendió la licencia de operador de productos petrolíferos en octubre de 2024. El motivo es que no cumplió con sus obligaciones en el ámbito de los biocombustibles. Además, Hacienda la incluyó en junio pasado en la lista de grandes morosos, con una deuda a las arcas públicas de 191,1 millones de euros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión