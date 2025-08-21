El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana» Bendodo denuncia que el Ejecutivo tiene que «enterarse de una puñetera vez» que los incendios no se apagan «con ideología» ni «crispación» sino con «colaboración y lealtad institucional»

Elías Bendodo atiende a los periodistas a las puertas de la sede nacional del PP.

El PP ha señalado este jueves a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, por ser una «pirómana más» y ha pedido al Gobierno que ... se entere «de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación», sino con «colaboración y lealtad institucional». El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha respondido así a Virginia Barcones, quien cargó ayer contra algunas comunidades gobernadas por el PP por alentar «polémicas artificiales» y pedir «cosas imposibles» en materia de colaboración al Gobierno central para acabar con los fuegos que han arrasado ya más de 300.000 hectáreas.

La respuesta no ha tardado en llegar. «Yo estoy defendiendo la gestión de un Gobierno. Quien piense que atacando me va a callar, que pierda toda esperanza», ha afirmado la responsable de Protección Civil. En su comparecencia hoy ante los medios, Barcones ha pedido «un poco de mesura, de serenidad y de responsabilidad» porque considera que el PP le está llamando «delincuente» y ha denunciado «una auténtica campaña» para difamarla en redes sociales.

