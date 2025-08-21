El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Elías Bendodo atiende a los periodistas a las puertas de la sede nacional del PP. E. P.

El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana»

Bendodo denuncia que el Ejecutivo tiene que «enterarse de una puñetera vez» que los incendios no se apagan «con ideología» ni «crispación» sino con «colaboración y lealtad institucional»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:46

El PP ha señalado este jueves a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, por ser una «pirómana más» y ha pedido al Gobierno que ... se entere «de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación», sino con «colaboración y lealtad institucional». El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha respondido así a Virginia Barcones, quien cargó ayer contra algunas comunidades gobernadas por el PP por alentar «polémicas artificiales» y pedir «cosas imposibles» en materia de colaboración al Gobierno central para acabar con los fuegos que han arrasado ya más de 300.000 hectáreas.

