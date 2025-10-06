El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra, da una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del partido. EFE

El PP citará en el Senado a los dos últimos gerentes del PSOE señalados en el informe de la UCO

Gamarra urge a Sánchez a dar explicaciones por el «origen» del dinero en metálico y carga contra el «silencio cómplice» de sus socios parlamentarios

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:07

El PP no suelta la presa e insiste en que Pedro Sánchez debe dar explicaciones cuanto antes por el «origen» del dinero en metálico que ... circulaba por Ferraz y que, según recoge el informe de la UCO, acababa en el bolsillo del ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y del que fuera su asesor José Luis Koldo. Los populares, que no quieren quemar todavía la carta de su citación en en el Senado, ampliarán la lista de comparecientes de la comisión de investigación con los dos últimos gerentes del PSOE y las dos secretarias encargadas de entregar esas cantidades.

