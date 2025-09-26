El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. EFE

El PP no logra zafarse del debate semántico sobre el «genocidio» de Gaza

Bendodo, con origen sefardí, lo utiliza pero para condenar a Hamás, mientras los barones Moreno y Rueda ya usan abiertamente el término

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:36

La discusión sobre si la masacre de Gaza es un genocidio o no sigue generando en el seno del PP más titulares que los que ... le gustaría a Alberto Núñez Feijóo, que no se cansa de decir que este asunto es una «cortina de humo» de Pedro Sánchez para evitar que se hable de los problemas judiciales que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno. Pero la realidad es que la postura de Génova –«Lo que es un genocidio lo decide la Corte Penal Internacional, no Sánchez»– no ha cerrado el debate entre los altos cargos del partido, a los que se les pregunta a diario sobre su posición personal. Y ahí aparecen las voces disonantes y los matices que mantienen atrapado al PP.

