El PP ningunea la propuesta de Sánchez: «No puede aprobar unos Presupuestos y quiere solucionar Gaza»

El PP calificó este martes la posición del Gobierno sobre Oriente Próximo como «un ejercicio de frivolidad» y ninguneó las medidas propuestas por Pedro Sánchez ... contra Israel. «Un Ejecutivo que no puede aprobar los Presupuestos se cree capaz de solucionar el conflicto de Gaza», afirmó la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, que sin embargo, rechazó pronunciarse abiertamente sobre si el partido de Alberto Núñez Feijóo considera lo que está ocurriendo en Palestina como un «genocidio». «Lo que es un genocidio lo decide la Corte Penal Internacional, no Pedro Sánchez. De ahí la frivolidad», aseveró.

En los últimos días, en el PP se han escuchado voces con distinta gradación sobre los ataques de Israel contra la población gazatí. Mientras que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, pidió «no permanecer indiferentes» ante «tanta barbarie y tanto horror», el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dijo que «no hay genocidio» y acusó a la izquierda de «fomentar el antisemitismo». Las dos posturas «no son incompatibles», trató de zanjar Muñoz. «Cualquier persona piensa que lo que está ocurriendo en terrible», apuntó.

«Desde el PP llevamos tiempo pidiendo que termine el conflicto y que Hamás libere a los rehenes. Nuestra postura es la que promovieron los países árabes en la ONU hace unos meses: que Hamás deje el gobierno en Gaza y que libere a los rehenes», incidió la portavoz popular en el Congreso, que reclamó a Sánchez que «vaya de la mano de los aliados internacionales y de la Unión Europea».