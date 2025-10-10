El PP plantea expulsar a los inmigrantes con «vínculos radicales y violentos»

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, anunció este viernes que el plan migratorio que Alberto Núñez Feijóo presentará el martes en Barcelona ... contempla «la pérdida automática de la condición de residir a todos los inmigrantes que tengan un vínculo criminal o radical violento». No hacerlo, aseguró la dirigente popular, «sería inhumano e insolidario y tirar por la borda el esfuerzo de tantos millones de personas españolas y extranjeras que cada día madrugan para levantar este país».

En una comparecencia ante los periodistas, Ezcurra insistió en que «la entrada legal» a España debe ser el empleo censurando la «moda política de victimizar a los inmigrantes o criminalizarles», como hacen, en opinión de los conservadores, PSOE y Vox. Según dijo, no es tiempo «de buenismo ni de racismo» sino el momento de poner «orden» y «legalidad», de apostar por la «integración con exigencias». Los españoles, añadió, tienen «el derecho» y «la obligación» de decidir «quién entra, cuándo y cómo» para evitar el «caos» que está «rompiendo» la sociedad y la cultura.

Por ello, los de Feijóo exigen a las administraciones públicas «garantizar las oportunidades», con unas «reglas del juego» que permitan a los españoles «convivir en paz y en libertad».

El PP va desgranando poco a poco el contenido de un plan que incluirá engtre otras medidas una reforma legislativa que permita la expulsión de migrantes que declaren ser menores sin serlo o la creación de un «visado por puntos» que primará a quienes trabajen en sectores con déficit de mano de obra, conozcan mejor la cultura española y procedan de países cuyos gobiernos se hayan comprometido con la política migratoria de España.