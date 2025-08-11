El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo. E. P.

El PP propone desbloquear suelo contra el «drama» de la vivienda

Los populares creen que se podría contruir así 9,3 millones de pisos en el medio y largo plazo

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 15:42

El PP convertirá la vivienda en uno de sus ejes de acción para el próximo curso político frente a los «acumulados fracasos» del Gobierno en ... esta materia a pesar de los reiterados anuncios que ha venido haciendo Pedro Sánchez desde la campaña del 23-J. Los populares registraron este lunes en el Congreso una proposición no de ley con medidas urgentes para desbloquear suelo en el que construir en el medio y largo plazo más de nueve millones de casas, que permitiría elevar en un 25% el parque total de viviendas existentes. «La raíz de problema está en la existencia de un enorme volumen del suelo bloqueado donde se puede construir. En España, hay terrenos con planeamiento programado para promover hasta 9,3 millones de viviendas, pero 6,8 millones de éstas se ubican en terrenos cuyos planeamientos no han sido desarrollados», explicó el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  2. 2

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  3. 3

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  4. 4

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  5. 5

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  6. 6

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  7. 7 Rescatan a una pareja de franceses que quedó atrapada por la marea en una roca de Noja
  8. 8

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  9. 9

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  10. 10

    ¿Cómo prefiere alojarse en Cantabria?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PP propone desbloquear suelo contra el «drama» de la vivienda

El PP propone desbloquear suelo contra el «drama» de la vivienda