El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Espinosa de los Monteros. EFE

El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros

El secretario general de los populares, Miguel Tellado, acudirá a la presentación del proyecto del ex portavoz parlamentario de Vox

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:44

El espacio del centro-derecha en España vivirá en los próximos días una cita que quizá pueda llegar a ser transcendente para el futuro de ... este espacio político. El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá este jueves a la presentación en Madrid de 'Atenea', el nuevo centro de pensamiento que presidirá el ex portavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Montero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  3. 3

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  4. 4 Lunes de chaparrones en Santander: 65 litros, la cifra más alta de toda España
  5. 5 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  6. 6

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  7. 7

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  9. 9

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  10. 10

    Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros

El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros