El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de uno de los registros de la operación contra el 'Tren de Aragua'

Imagen de uno de los registros de la operación contra el 'Tren de Aragua' Policía Nacional

Primer golpe en España al 'Tren de Aragua', el cártel venezolano que obsesiona a Trump

La Policía Nacional ha detenido a trece personas y ha realizado cinco registros donde se ha incautado de diversas drogas sintéticas y cocaína

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:58

Comenta

Primer golpe policial de la historia de España al 'Tren de Aragua', el cártel venezolano al que Donald Trump ha declarado la guerra –hundimiento de ... barcos y asesinatos extrajudiciales incluidos- al considerarle el principal responsable de la introducción del fentanilo en Estado Unidos. Efectivos de la Policía Nacional han detenido en los últimas horas a trece supuestos narcos a los que acusa de «conformar una célula» del 'Tren de Aragua' en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  2. 2

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  3. 3

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  4. 4

    El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Muriedas
  5. 5

    Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria
  6. 6

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
  7. 7

    PRC y Vox mantienen con vida la negociación del Presupuesto con el PP
  8. 8

    España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar
  9. 9

    Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer
  10. 10

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Primer golpe en España al 'Tren de Aragua', el cártel venezolano que obsesiona a Trump