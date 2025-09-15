El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestantes propalestina sujetan banderas y pancartas en La Vuelta. AFP

La primera ministra danesa acusa a Sánchez de «rendir homenaje a matones» tras las protestas propalestinas en La Vuelta

Mette Frederiksen criticó en Facebook las protestas propalestinas que interrumpieron La Vuelta, reprochando las palabras del presidente español

Miguel G. Casallo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:37

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha criticado con dureza las protestas propalestinas que alteraron el desenlace de la Vuelta Ciclista a España y ... ha apuntado directamente contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que acusa de «rendir homenaje a los matones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Seve Ballesteros mantiene 16 destinos en la temporada de invierno, pero con menos vuelos
  2. 2

    La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles
  3. 3

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  4. 4

    Manos a la obra en Santander
  5. 5

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  6. 6

    ¿Quién era el líder y quién el colista?
  7. 7

    Una «vida plena» a partir de los 65 años
  8. 8

    Un accidente en el puerto de Comillas levanta un pantalán
  9. 9

    Desembarco leonés en Santander
  10. 10

    Revilla abre la puerta a seguir dirigiendo el PRC aunque no sea el candidato electoral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La primera ministra danesa acusa a Sánchez de «rendir homenaje a matones» tras las protestas propalestinas en La Vuelta

La primera ministra danesa acusa a Sánchez de «rendir homenaje a matones» tras las protestas propalestinas en La Vuelta