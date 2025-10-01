El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un encuentro con la comisión de expertos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en la sede de su Ministerio Gustavo Valiente / Europa Press

La protección de la flotilla a Gaza abre otra grieta en el Gobierno entre el PSOE y Sumar

El socio minoritario del Ejecutivo discrepa del llamamiento oficial a que la iniciativa humanitaria no entre en las aguas de exclusión marcadas por Israel y reclama que la fragata 'Furor' le siga dando cobertura

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:27

El llamamiento del Gobierno a la flotilla solidaria Global Sumud (GSF), rumbo a Gaza, para que no se adentre en la zona de exclusión ... establecida por el ejército israelí ha abierto una nueva grieta entre el PSOE y Sumar. El Ejecutivo advirtió ya anoche a los integrantes de la expedición, formada por alrededor de 500 activistas internacionales que buscan romper el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria, de que la fragata Furor, enviada para darles asistencia en caso de que sea necesario un rescate, no podrá traspasar ese límite. La formación de Yolanda Díaz se lo echa en cara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  2. 2

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  3. 3

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  4. 4

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  5. 5 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  6. 6

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  7. 7

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  8. 8

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  9. 9 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas
  10. 10

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La protección de la flotilla a Gaza abre otra grieta en el Gobierno entre el PSOE y Sumar

La protección de la flotilla a Gaza abre otra grieta en el Gobierno entre el PSOE y Sumar