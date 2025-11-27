El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El PSOE se afana en mitigar el impacto de una decisión judicial que daba por «descontada»

Sánchez, que se ausentó este jueves del Congreso, sigue con su agenda y se suma por sorpresa a la firma del acuerdo para subir el sueldo a los funcionarios

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:21

Comenta

El PSOE intenta que la entrada en prisión preventiva de José Luis Ábalos, el que fuera hombre fuerte del partido y del Gobierno hasta que, ... en julio de 2021, Pedro Sánchez lo destituyó fulminantemente y por sorpresa sin más argumento oficial que el de que, tras el desgaste de la pandemia, se hacía necesario un refresco, pase sin apenas impacto. Los socialistas defienden que la decisión adoptada hoy por el magistrado del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, es simplemente «un paso más en un procedimiento judicial» con el que no se sienten vinculados y hacia el que manifiestan todo su «respeto». Una medida que a estas alturas, aducen, se daba por «descontada»

