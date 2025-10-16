El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

EP

El PSOE carga contra el juez Puente y lo acusa de no respetar la separación de poderes: «Que se presente a las elecciones»

Patxi López recrimina al magistrado que manifestara en un auto «estupor» por el hecho de que Ábalos siga siendo diputado, mientras Feijóo dice compartir su sentimiento

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:30

La «coda» final, como él mismo la denominó, contenida en el último auto del juez Leopoldo Puente, en el que justifica su decisión de no ... enviar a José Luis Ábalos a prisión preventiva, ha revuelto, como era de esperar, las aguas de la política. El Gobierno, de momento, ha evitado criticar que el magistrado aprovechara el texto para expresar su «estupor» ante el hecho de que el exministro pueda seguir siendo diputado a pesar de los «consistentes indicios» de corrupción, pero el PSOE lo hizo hoy sin miramientos.

