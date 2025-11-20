Pujol solicita a la Audiencia Nacional no ser juzgado

El abogado de Jordi Pujol ha hecho un último intento antes del inicio del juicio para tratar de que el expresidente de la Generalitat pueda ... evitar ser juzgado y quede exculpado como consecuencia de su delicado estado de salud.

El letrado del exmandatario nacionalista ha solicitado a la Audiencia Nacional a través de un escrito el archivo de su procedimiento penal. La defensa toma como referencia el informe de los forenses asignados por la justicia sobre el estado de salud de Pujol que concluía que «no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio». Los médicos señalaron, tras practicarle un examen al exdirigente soberanista, de 95 años, que «no dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente». Esta versión la ha ratificado este jueves el médico personal del expresident, Jaume Padrós, que ha confirmado que mañana viernes será dado de alta tras permanecer casi una semana ingresado por una neumonía. No puede ser juzgado, a su juicio, porque no está capacitado para someterse a un interrogatorio como consecuencia del «trastorno cognitivo» que padece

Pujol y sus siete hijos serán juzgados a partir del lunes que viene en la Audiencia Nacional por la fortuna oculta en Andorra durante años. Están acusados de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Antes del inicio del juicio, el tribunal ha fijado una vista previa, donde determinará si el expresident está en condiciones de ser juzgado. Pujol declarará en esa vista previa por videoconferencia, sin necesidad de viajar a Madrid. También declararán los autores del informe forense y un médico de la Audiencia Nacional.

Su defensa, en cualquier caso, reclama que se le exonere antes de tener que afrontar el juicio. Los abogados de Pujol piden el archivo de la causa para el fundador de CDC tomando como base el artículo 383 de la ley de enjuiciamiento criminal. Este establece que «si la demencia sobreviniera después de cometido el delito, se mandará archivar la causa por el Tribunal competente». Es lo que ocurrió con la mujer de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, que murió el año pasado y quedó exculpada por tener alzhéimer.