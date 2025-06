Ribera admite una reunión con Aldama por Globalia y avanza que «no hay nada más»

La vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, declara este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre el ' ... caso Koldo', la presunta trama de dádivas por contratos públicos del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021, bajo la etapa de José Luis Ábalos. La compareciente ha admitide que se reunió una vez en su departamento con el empresario investigado Víctor de Aldama, presunto «conseguidor» de la red, en el marco de un proyecto que le presentaron directivos de Globalia -con su consejero delegado Javier Hidalgo a la cabeza, para quien trabajaba De Aldama- sobre una iniciativa de la España rural.

«Me encontré una vez en mi vida con él. Acompañaba a Hidalgo, quien me pidió una reunión como CEO de Globalia para recuperar la economía española por las consecuencias de la pandemia. Me intercambié unos mensajes en éste ámbito, no hubo nada más, él puede seguir contando cosas pero no hay nada ni lo habrá», aseguró Ribera.

En una declaración judicial voluntaria el pasado noviembre, el empresario investigado afirmó que el proyecto de Globalia consistía en hacer «pueblos temáticos» para «darle a la comarca o a los sitios más cercanos a esos pueblos mano de obra del lugar y aprovechar todas esas infraestructuras que había en desuso, que se estaban cayendo». «Pues lo íbamos a hacer con Wakalua, que es una empresa de Javier Hidalgo, y bueno, y la lideraba, en ese momento la liderábamos dos personas Hidalgo y yo, y en algún momento en Wakalua, que yo no estuve en esa reunión, pero sí estuvo la señora Begoña Gómez (esposa del presidente del Gobierno)», relató.

«Dudas sobre un presunto trato de favor, pocas»

Ribera también ha contestado a otra de las líneas de investigación del 'caso Koldo': la concesión de una autorización administrativa como operadora al por mayor de hidrocarburos a la empresa Villafuel, salpicada por la trama y con vínculos con De Aldama. La exministra ha defendido que la compañía obtuvo la licencia porque cumplió finalmente con los requisitos, entre ellos presentar un aval de tres millones de euros, aunque en el procedimiento hubo dos negativas previas porque faltaba documentación.

«Dudas sobre un presunto trato de favor, pocas», ha respondido Ribera a preguntas de una senadora. «Yo de este tema no hablé con nadie, ni con ningún compañero del Gobierno ni con nadie, jamás. En el año 2021 se tramitaron 13 licencias de operadores de hidrocarburos, en 2022 fueron nueve, en el año 2023 se alcanzaron 16...no sé qué empresas están detrás», ha declarado la exministra. «Tampoco me pregunta por este asunto ningún miembro del Ejecutivo ni hubo ninguna recomendación», dijo en referencia a Koldo García, quien fuera asesor de Ábalos en Transportes.

La tercera pata de la presencia de Ribera en el Senado se debe a su presunta participación, según De Aldama, en la parada de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en Madrid, con quien según el empresario iba a cenar la entonces ministra, algo negado en redondo por ésta. «Es la misma imaginación que decir que Aldama sueña con un Gobierno con Abascal, Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso; nunca fui invitada a ninguna cena», zanjó.