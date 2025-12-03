El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián. EP

Rufián vuelve a apostar por un frente amplio de izquierdas para «combatir» a la ultraderecha

El político republicano señala a Joan Baldoví, de Compromís, o a Arnaldo Otegi, de EH Bildu, como posibles arietes del proyecto si cuajara

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:14

Comenta

«No tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente, me da igual que me digan 'botifler'». El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel ... Rufián, continúa lanzando avisos a navegantes al resto de partidos de izquierda para armar un frente unitario de izquierdas con el objetivo de combatir «el auge de la ultraderecha».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  3. 3

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  4. 4

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  5. 5

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  6. 6

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  7. 7 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  8. 8 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  9. 9

    Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas
  10. 10 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Rufián vuelve a apostar por un frente amplio de izquierdas para «combatir» a la ultraderecha

Rufián vuelve a apostar por un frente amplio de izquierdas para «combatir» a la ultraderecha