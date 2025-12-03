El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exministro José Luis Ábalos a su llegada al Supremo el pasado 27 de noviembre antes de que acabar en prisión. EP

La Sala respalda el informe de la UCO sobre los 95.000 euros de Ábalos sin justificar

El tribunal de tres magistrados que supervisa los recursos del 'caso Koldo' rechaza la apelación que presentó la defensa del exministro sobre la división de la causa

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:30

Comenta

Malas noticias judiciales para el preso preventivo José Luis Ábalos. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que supervisa el 'caso Koldo' ha rechazado el ... recurso presentado por la defensa del exministro en septiembre pasado, una vez que el instructor decidió desgajar la causa especial abierta en dos: la relativa a los contratos de las mascarillas, en la que Ábalos ésta procesado, y la referida al presunto amaño de obra pública a cambio del cobro de mordidas, que también implica a su sucesor en la secretaría de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  3. 3

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  4. 4

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  5. 5

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  6. 6 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  7. 7

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  8. 8 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  9. 9

    Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas
  10. 10 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Sala respalda el informe de la UCO sobre los 95.000 euros de Ábalos sin justificar

La Sala respalda el informe de la UCO sobre los 95.000 euros de Ábalos sin justificar