El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez y Tellado Efe

Sánchez acusa a Tellado de «insultar a miles de españoles» por decir que el PP «cavará la fosa» del Gobierno

El secretario de Organización del PP ha vaticinado que «este puede ser el último curso político» de un Ejecutivo «agonizante»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:46

Nuevo encontronazo entre el Gobierno y el PP con Franco y la Guerra Civil como argumento de refriega. Pedro Sánchez acusó este sábado al secretario ... general del PP, Miguel Tellado, de «insultar a miles» de españoles por decir éste poco antes en un mitin en Pamplona que el PP «cavará la fosa» del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Educación y sindicatos, incapaces de cerrar un acuerdo, llevan la huelga al inicio de curso
  2. 2

    Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un conocido «por una discusión monetaria»
  3. 3

    Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
  4. 4 Localizado en buen estado el madrileño de 70 años perdido ayer en Isla
  5. 5

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  6. 6

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  7. 7 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  8. 8

    La calle Los Nogales, del centro de Noja a la playa de Ris, cambia por dentro y por fuera
  9. 9

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  10. 10

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sánchez acusa a Tellado de «insultar a miles de españoles» por decir que el PP «cavará la fosa» del Gobierno

Sánchez acusa a Tellado de «insultar a miles de españoles» por decir que el PP «cavará la fosa» del Gobierno