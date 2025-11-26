Sánchez apela al TC y Europa para que pongan «las cosas en su sitio» tras el fallo del Supremo contra García Ortiz

Pedro Sánchez dio este miércoles por supuesto, durante la sesión de control en el Congreso, que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos ... Humanos corregirán la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado jueves condenó al aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos sobre el proceso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El presidente insistió en que su Gobierno acatará el fallo -no en vano, el Consejo de Ministros puso ya ayer en marcha el mecanismo para designar a Teresa Peramato como nueva responsable del Ministerio Público- pero también insistió en presentar a García Ortiz, sin decirlo abiertamente, como víctima de una causa política.

«Afortunadamente España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas», dijo después de que Alberto Núñez Feijóo le preguntara si va a pedir perdón por haber sentenciado de antemano que no había pruebas para una condena, una vez vista la decisión de los magistrados de la más alta instancia judicial. «Hay mucha gente, entre la que yo me incluyo -añadió-, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio».

El Gobierno sostiene que con la elección de Peramato ha buscado la «pacificación» de la Fiscalía después de años de controversia y ruido en torno a esa institución clave. Sánchez elogió desde la tribuna la figura de la actual jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal, e impulsora de la especialización judicial en materia de violencia de género y puso en valor que se trata de una fiscal de «trayectoria reconocida, independiente, rigurosa y por cierto -añadió- feminista». El PP, de momento ha sido cauto. Pero lo que ya está claro es que en lo político los decibelios no han bajado.

El líder de los populares acusó a Sánchez de llamar «mentiroso» al Supremo y lo acusó de pretender dictar sus sentencias e incluso indicar al fiscal general «cómo tiene que recurrir» para que sus deseos se cumplan. «Cada vez es usted más peligroso para la democracia española», le espetó.

Ábalos y Otegi

Feijóo argumentó que el jefe del Ejecutivo no está en condiciones de gobernar ni de centrarse en los problemas de los españoles. «Lo que verdaderamente le inquieta es que se vuelvan a abrir las puertas de la prisión para que entre alguno de los suyos», dijo en alusión a la posibilidad de que el juez decrete mañana prisión preventiva para el exministro de Transportes José Luis Ábalos. «Pero no se preocupe tanto, si al final usted es el único de la cuadrilla que está en libertad siempre podrá decir que no les conocía de nada, que nunca les ha visto, como ha dicho usted sobre Otegi», ironizó.

La lengua se le trabó al líder del PP y su micrófono se apagó por haber consumido el tiempo reglamentario antes de que pudiera rematar su intervención. «Más pronto que tarde -le dijo- se escribirá una serie de cómo degeneró España en estos tiempos y ya le adelanto el título; será....». Sánchez se jactó de ese intento fallido. «Entre sus virtudes no está el ser un buen parlamentario», se relamió. «Entiendo que tenga que apoyar al a señora Ayuso. En definitiva, el primer punto del contrato que firmó con ella fue: obediencia ciega», dio la estocada.

El título que se le atascó a Feijóo era «Anatomía de un farsante».