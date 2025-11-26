El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La nueva fiscal general del Estado. Teresa Peramato, en el que era su despacho hasta ahora. E. P.

Teresa Peramato, la fiscal volcada en la igualdad ungida un 25-N

Perfil ·

La nueva fiscal general del Estado atesora una carrera de 35 años, iniciada cuando las mujeres no menudeaban en la justicia española

Paula De las Heras
Doménico Chiappe
Lourdes Pérez

Paula De las Heras, Doménico Chiappe y Lourdes Pérez

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

A las personas las describen, también, los detalles. En la mesa de Teresa Peramato Martín (Salamanca, 12 de noviembre de 1962) como fiscal contra ... la violencia machista lucía, ante cualquiera que visitara su despacho, una talla de madera que recreaba a una mujer embarazada. La había comprado en un mercadillo y, según explicaba a quien se interesaba por ello, era para tener siempre presente el destructivo efecto de los ataques que aún sufr las mujeres y, con ellas, también sus hijos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  4. 4

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  5. 5

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  6. 6

    La Policía revisa las cámaras e investiga las causas del incidente en la zona de vinos
  7. 7

    Telefónica propone en su nuevo ERE la salida de 40 de los 91 trabajadores de Cantabria
  8. 8 Seis denuncias al día en Cantabria
  9. 9

    Jorge Ripollés, nuevo secretario técnico del Racing
  10. 10 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Teresa Peramato, la fiscal volcada en la igualdad ungida un 25-N

Teresa Peramato, la fiscal volcada en la igualdad ungida un 25-N