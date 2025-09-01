Sánchez plantea crear una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias en su pacto climático

Pedro Sánchez ha desgranado este lunes en su primer acto del nuevo curso político los aspectos más generales del pacto de Estado frente a la ... emergencia climática que tiene intención de proponer al resto de fuerzas parlamentarias y agentes sociales después de un verano marcado por los incendios forestales que han arrasado en toda España 330.000 hectáreas y han provocado graves daños en una docena de municipios y entre ellos incluye la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. «A todos los políticos y políticas del país les pido que no polaricemos con esto, que dejemos este asunto al margen de las rencillas competenciales y partidistas. Si no queremos para nuestros hijos esa España en gris que dejan incendios o en marrón que dejan las danas, necesitamos una España más vede» ha defendido, acompañado del grueso del Gobierno, desde el Ministerio de Economía.

El Consejo de Ministros aprobará mañana la «hoja de ruta» que pretende seguir Sánchez para lograr un objetivo difícil en un momento político como el actual. Sánchez ha asegurado que su voluntad de acuerdo es real pero, en cualquier caso, la mera propuesta le permite tomar la iniciativa política en un ámbito en el que los socialistas creen que el PP se enfrenta a muchas contradicciones, sobre todo, por la presión de Vox, al que sitúa en el negacionismo del camibio climático. El presidente ha advertido de que este no es solo una realidad científicamente contrastada sino que solo en los últimos cinco años se ha cobrado ya en España 20.000 vidas y ha provocado pérdidas económicas por valor de 32.000 millones de euros, el equivalente, ha dicho, al presupuesto de educación.

En su intervención -que también ha sido seguida por los líderes de los dos principales sindicatos del país, representantes de la patronal y representantes de los equipos que han combatido los fuegos durante el duro mes de agosto- ha insistido en la necesidad de coordinación de las administraciones en una tarea de prevención y anticipación pero también de reacción.»Tenemos que actuar ya y tenemos que hacerlo juntos», ha esgrimido. Su propuesta consta de diez puntos pero ninguno de ellos es tan concreto como el de la Agencia de protección civil que, ha asegurado, no busca usurpar competencias de nadie sino «potenciar y reforzar» el sistema.

Sánchez ha sugerido también la creación de fondos permanentes dotados tanto con recursos económicos nacionales como autonómicos que permita «acelerar», ha remarcado, la reconstrucción de los municipios afectados y financiar trabajos de limpieza y acondicionamiento; el aumento sostenido de los medios técnicos y humanos para prevenir y combatir los eventos exremos; una Respuesta Nacional de Resiliencia Hídrica para hacer frente tanto a inundaciones como a sequías o la creación de una red de refugios climáticos en todo el país.

El presidente ha apuntado igualmente en el acto - en el que también ha habido intervenciones de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska- debe tener en cuenta el papel esencial que el ámbito rural tiene en la protección del medioambiente.