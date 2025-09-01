Podemos se abre a apoyar el pacto climático y Vox lo califica de estafa

Los partidos retoman el curso con un pacto de estado por el cambio climático sobre la mesa para el que, de primeras, unos abordarán planteando ... propuestas diferentes a las del Gobierno y otras, directamente, no solo rechazan sino también ridiculizan.

Santiago Abascal definió la medida propuesta este lunes por Pedro Sánchez una nueva «estafa climática» que amenaza con dañar el medio ambiente. Vox, abiertamente negacionista en la línea del resto de formaciones de extrema derecha europeas y de Donald Trump, apunta también al Partido Popular. Abascal acusó a los de Alberto Núñez Feijóo de hacer seguidismo de las políticas verdes de la Unión Europea. Y frente a fenómenos como la ola de incendios que ha asolado buena parte de España durante el mes de agosto, abogó por, como hace Vox, escuchar a ganaderos y agricultores al ser los españoles que mejor conocimiento tienen sobre el mundo rural y el campo.

Según abascal las políticas contra el cambio climático, «no solo hunden la economía sino que además destruyen el medio ambiente y las propiedades y toda la vida de muchísimas personas»

«Electoralismo barato»

Podemos sí abrió las puertas a sumarse al pacto. Eso sí, negociando antes las propuestas propias que presentará al Ejecutivo. Entre estas se encuentran el poner coto al gasto en defensa para destinar ese dinero al medio ambiente, paralizar la ampliación del aeropuerto de El Prat, aprobar impuestos verdes que graven a las energéticas o a los propietarios de aviones privados y automóviles de lujo, reforzar los servicios contra incendios en medios humanos y materiales, favorecer la ganadería extensiva para limpiar los campos entre temporadas de incendios o prohibir el trabajo bajo temperaturas extremas.

Pese a su posible respaldo, Podemos considera que el pacto es un episodio más de «electoralismo barato» de Sánchez y mantiene que «el Gobierno no es creíble» ni en esta ni en ninguna de sus propuestas. «Esperemos que el PSOE y el Ejecutivo puedan aceptar unas condiciones que consideramos son de sentido común, razonables y que de verdad pueden luchar contra el crisis climática», resumió el portavoz morada, Pablo Fernández.