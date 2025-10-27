Sánchez propondrá a Pilar Alegría como relevo de Vara en la dirección del PSOE
La ministra portavoz será la nueva responsable de política autonómica en la ejecutiva federal del partido
Madrid
Lunes, 27 de octubre 2025, 10:35
Pilar Alegría se convertirá hoy en la nueva secretaria de política autonómica en la ejecutiva federal del PSOE en sustitución de Guillermo Fernández Vara, fallecido ... el pasado 5 de octubre. El secretario general del partido, Pedro Sánchez, la propondrá para el cargo en la reunión de la dirección que se celebra en Ferraz, en un día turbulento para el Gobierno, marcado por la reunión de Junts en Perpiñán (Francia) en la que decidirán si rompen o no con el Ejecutivo.
La también secretaria general del PSOE de Aragón ya era miembro de la dirección del PSOE como vocal, y anteriormente fue portavoz del PSOE hasta enero de 2024. Además, desde enero de 2025 es secretaria general del PSOE Aragón, en sustitución de Javier Lambán.
Guillermo Fernández Vara, hasta su muerte miembro de la Ejecutiva del PSOE y vicepresidente segundo del Senado, falleció a los 66 años de edad el pasado 5 de octubre a consecuencia de una larga enfermedad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión